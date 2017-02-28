ترجيحات برفع أسعار البنزين بنسبة 30% في يوليو المقبل

قد تلجأ المملكة إلى رفع أسعار البنزين المحلية بنسبة 30%، اعتبارا من شهر يوليو القادم، في إطار خطتها لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأوضحت أن حكومة المملكة ترغب في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول عام 2020، بهدف تخفيف عبء الدعم عن كاهلها، ما سيعزز من كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

وأضافت الوكالة أن النسبة المقترحة للزيادة تتراوح حول 30%، إلا أنها أكدت أن القرار لم يُتخذ بعد بشأن نسبة الزيادة، أو موعدها، فيما أعلنت الحكومة عن ربط زيادة أسعار الوقود ببرنامج “حساب المواطن”، الذي سيمنح إعانات نقدية للمواطنين، من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.