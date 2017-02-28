 ترجيحات برفع أسعار البنزين بنسبة 30% في يوليو المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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ترجيحات برفع أسعار البنزين بنسبة 30% في يوليو المقبل

ترجيحات برفع أسعار البنزين بنسبة 30% في يوليو المقبل
المناطق - الرياض

قد تلجأ المملكة إلى رفع أسعار البنزين المحلية بنسبة 30%، اعتبارا من شهر يوليو القادم، في إطار خطتها لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأوضحت أن حكومة المملكة ترغب في مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول عام 2020، بهدف تخفيف عبء الدعم عن كاهلها، ما سيعزز من كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

وأضافت الوكالة أن النسبة المقترحة للزيادة تتراوح حول 30%، إلا أنها أكدت أن القرار لم يُتخذ بعد بشأن نسبة الزيادة، أو موعدها، فيما أعلنت الحكومة عن ربط زيادة أسعار الوقود ببرنامج “حساب المواطن”، الذي سيمنح إعانات نقدية للمواطنين، من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

 

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