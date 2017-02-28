الزعيم “المجنون” يعدم 5 من كبار ضباطه بمدفعية مضادة للطائرات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، أعدم 5 من كبار ضباط المخابرات باستخدام قذائف مدفعية مضادة للطائرات.

وأمر “كيم” بإعدام الضباط، حسب تقرير غير رسمي سربته المخابرات الكورية الجنوبية، بعد أن اتهمهم بصياغة تقارير كاذبة، تسببت في إثارة ‏غضبه، بعد التحقيقات التي أشارت إلى تورطه في اغتيال أخيه غير الشقيق في ماليزيا.

ووفقًا لـ “نيويورك تايمز” الأمريكية، أوضح برلماني كوري جنوبي، أن 5 من كبار قادة جهاز أمن الدولة في بيونغ يانغ، لقوا حتفهم بنيران مدفعية مضادة للطائرات، بأوامر من “كيم”، بسبب التقارير الأمنية المغلوطة والكاذبة التي كانوا يرفعونها إليه.