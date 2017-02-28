 الزعيم “المجنون” يعدم 5 من كبار ضباطه بمدفعية مضادة للطائرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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الزعيم “المجنون” يعدم 5 من كبار ضباطه بمدفعية مضادة للطائرات

الزعيم “المجنون” يعدم 5 من كبار ضباطه بمدفعية مضادة للطائرات
المناطق - وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، أعدم 5 من كبار ضباط المخابرات باستخدام قذائف مدفعية مضادة للطائرات.

وأمر “كيم” بإعدام الضباط، حسب تقرير غير رسمي سربته المخابرات الكورية الجنوبية، بعد أن اتهمهم بصياغة تقارير كاذبة، تسببت في إثارة ‏غضبه، بعد التحقيقات التي أشارت إلى تورطه في اغتيال أخيه غير الشقيق في ماليزيا.

ووفقًا لـ “نيويورك تايمز” الأمريكية، أوضح برلماني كوري جنوبي، أن 5 من كبار قادة جهاز أمن الدولة في بيونغ يانغ، لقوا حتفهم بنيران مدفعية مضادة للطائرات، بأوامر من “كيم”، بسبب التقارير الأمنية المغلوطة والكاذبة التي كانوا يرفعونها إليه.

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