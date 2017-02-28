الزعيم “المجنون” يعدم 5 من كبار ضباطه بمدفعية مضادة للطائرات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، أعدم 5 من كبار ضباط المخابرات باستخدام قذائف مدفعية مضادة للطائرات.
وأمر “كيم” بإعدام الضباط، حسب تقرير غير رسمي سربته المخابرات الكورية الجنوبية، بعد أن اتهمهم بصياغة تقارير كاذبة، تسببت في إثارة غضبه، بعد التحقيقات التي أشارت إلى تورطه في اغتيال أخيه غير الشقيق في ماليزيا.
ووفقًا لـ “نيويورك تايمز” الأمريكية، أوضح برلماني كوري جنوبي، أن 5 من كبار قادة جهاز أمن الدولة في بيونغ يانغ، لقوا حتفهم بنيران مدفعية مضادة للطائرات، بأوامر من “كيم”، بسبب التقارير الأمنية المغلوطة والكاذبة التي كانوا يرفعونها إليه.
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