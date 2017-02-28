لأبناء الوطن العربي.. محمد بن راشد يعلن عن وظيفة بمكافآت تصل إلى مليون درهم

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن وظيفة بمكافآت تصل إلى مليون درهم إماراتي.

ونشر الشيخ محمد الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “نبحث عن صناع الأمل في عالمنا العربي”، وذلك ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وجاءت شروط الحصول على الوظيفة على النحو الآتي:

1 – إتقان مهارات البذل وخدمة الناس.

2 – خبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل، والعطاء التطوعي، أو أي من الأعمال الإنسانية، أو الخيرية أو المتخصصة التي تساهم في إسعاد الناس.

3 – أن يكون مشهودًا له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني.

4 – أن يكون إيجابيًا ومؤمنًا بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي.

5 – أن يكون عمر المتقدم/ المتقدمة من 5 إلى 95 سنة.