استمرار حملة الاعتقالات ضد الأحوازيين.. شاهد وحشية تعامل الأمن الإيراني معهم

كشفت منظمات حقوقية عن استمرار السلطات الايرانية في سياسة التضييق في الأحواز فبعد مقتل شاب أحوازي في مدينة الفلاحية وجرح آخر في مدينة السوس، ذكرت تقارير عن مقتل شابٍ ثالث في حي الزعفرانية غربي الأحواز.

واستمرت حملة الاعتقالات الواسعة في عبادان جنوب غرب الأحواز ليصل عدد المعتقلين وبحسب المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز الى 28 معتقلا.

هذا في وقت واصلت فيه نقابات ومؤسسات احتجاجات شملت ايضا العشرات من عمال دائرة المياه والصرف الصحي ممن طالبوا بدفع رواتبهم المتأخرة لشهور عديدة، وجددت مؤسسات صحية وحقوقية أحوزاية انتقادها لسياسة الإهمال البيئي التي ولدت الاحتجاجات أخيراً.

وأظهرت احصاءات رسمية أن مدينة معشور جنوب الأحواز شهدت ارتفاعا في الاصابات بالسرطان جراء التلوث البيئي المتعمد لتصل 6 الاف حالة سنويا.