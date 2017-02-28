 التوازن المالي سيوفر لميزانية المملكة 362 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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التوازن المالي سيوفر لميزانية المملكة 362 مليار ريال

التوازن المالي سيوفر لميزانية المملكة 362 مليار ريال

أصدرت شركة جدوى للاستثمار، تقريرا بعنوان “التوازن المالي بحلول 2020″، متوقعة أن تتمكن السعودية من توفير مبلغ 362 مليار ريال، جراء الإجراءات الناشئة عن برنامج التوازن المالي.

وقالت جدوى، في تقريرها، إن الحكومة أعلنت في بيان ميزانية 2017، تفاصيل حول برنامج التوازن المالي، بوصفه أحد برامج رؤية 2030، للوصول إلى ميزانية متعادلة بعد 3 سنوات.

وعقدت جدوى للمقارنة، بين توقعات حالية بتسجيل فائض للميزانية السعودية بقيمة 162 مليار ريال، مقارنة مع عجز 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق الإصلاحات الواردة في برنامج التوازن المالي.

وبنت جدوى تقديراتها على ارتفاع عائدات النفط إلى 586 مليار ريال بحلول 2020 مقارنة مع السيناريو الأساسي لبرنامج التوازن الذي يتوقع إيرادات نفطية بقيمة 520 مليار ريال لنفس الفترة.

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