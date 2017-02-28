 شركة أسلحة روسية: التدخل في سوريا “دعاية مجانية”.. وأثرت إيجابا على المبيعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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شركة أسلحة روسية: التدخل في سوريا “دعاية مجانية”.. وأثرت إيجابا على المبيعات

شركة أسلحة روسية: التدخل في سوريا “دعاية مجانية”.. وأثرت إيجابا على المبيعات
المناطق - وكالات

وصف مدير شركة روستيخ الروسية الحكومية لتصنيع وبيع الأسلحة العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في سوريا بالدعاية المجانية للأسلحة الروسية.

وأكد سيرغي تشيميزوف، في حديث صحفي، على أن العملية العسكرية في سوريا، أظهرت للعالم القدرات العالية للمعدات العسكرية الروسية، مضيفاً أن تلك العملية تعتبر دعاية مجانية للسفن والطائرات والمعدات الصاروخية الروسية الصنع، وأنها أثرت إيجاباً على مبيعات تلك الأسلحة.

ويأتي ذلك بعد تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر فيها أن الطلب على الأسلحة الروسية ازداد بشكل كبير على مستوى العالم منذ بدء العمليات في سوريا وتأكيدات الكرملين على أن موسكو تختبر أسلحتها الجديدة في سوريا من أجل إصلاح عيوبها.

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