 هروب لاعب إيراني بعد مشاركته ببطولة خارجية.. ورسالة “الاتحاد الرياضي” له تثير السخرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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هروب لاعب إيراني بعد مشاركته ببطولة خارجية.. ورسالة “الاتحاد الرياضي” له تثير السخرية

المناطق - وكالات

تتكرر حالات هروب  الرياضيين الإيرانيين المشاركين في منافسات رياضية عالمية خارج بلادهم، وذلك بهدف البحث عن حياة أفضل، رغم الرقابة الصارمة التي يمارسها المسؤولون الإيرانيون قبل وأثناء المنافسات الخارجية، حيث يرهن الرياضيون مبالغ أو وثائق مالية في بنوك إيرانية لضمان عودتهم إلى بلادهم بعد المشاركة.

رغم ذلك، تحدثت وكالات ومواقع إيرانية اليوم الاثنين عن هروب رياضي إيراني جديد، هذه المرة من  المنتخب الإيراني للتزلج، وذلك بعد مشاركته في بطولة العالم بالتزلج التي أقيمت مؤخراً في مدينة لاتي بفنلندا.

وكتبت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري والأمن الإيرانيين أن البعثة الإيرانية التي تضم مسؤولين من اتحاد اللعبة ورياضيين محترفين، رجعت إلى العاصمة  طهران من دون المتزلج  علي رضا مقديد ، بعد المشاركة في بطولة العالم للتزلج في  فنلندا .

وحتى الآن لم ينشر لا علي رضا مقديد أو الاتحاد الإيراني للرياضة رسميا أي شرح لأسباب عدم رجوع  مقديد مع البعثة إلى العاصمة طهران لكن المتزلج الإيراني نشر صورا من رسائل بعثها له “عبدي افتخاري”، رئيس الاتحاد الإيراني للتزلج، عبر موقع “انستغرام” ينصحه فيها بحذف صور تجمعه مع نساء مشاركات في نفس البطولة، مما يمكن اعتباره تهديدا للرياضي ربما يؤدي إلى اعتقاله في حال رجوعه إلى  إيران بتهمة “الفساد والخروج عن مبادئ الثورة الإسلامية”.

وفي إحدى الرسائل يخاطب رئيس الاتحاد الرياضي اللاعب الذي لجأ إلى فنلندا قائلاً: “الصور المنشورة في صفحتك لا تناسب لاعب منتخب الجمهورية الإسلامية، احذفها فورا، يبدو أن الذين لم يدعوك للمنتخب قبلنا كانوا على حق”، ما أثارت سخرية المتابعين.

واعتبر بعض المتابعين الإيرانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل رئيس الاتحاد بمثابة تهديد مباشر للاعب الذي اختار البقاء في فنلندا وعدم المجازفة بالرجوع إلى بلاده.

 

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