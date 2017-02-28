مكتب الصناعية الجديدة بالرياض يشارك بمعرض كن يقظ ويحظى بزيارة الأمير فهد بن نايف

تشرف ركن مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في معرض ( كن يقظ ) للتوعية الفكرية والرقمية الذي نظمته مدارس رواد التربية بالرياض بزيارة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .

وكان في استقبال سموه مستشار سموه و مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري وإدارة المعرض .

وقد تجول سموه في أجنحة المعرض التي تضم عدداً من الجهات الحكومية والتوعوية واطلع على الخدمات المقدمة منهم للمجتمع ، كما استمع لشرح واف عن كل ركن من أركان المعرض .

ونوه سموه إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض التوعوية التي تنطلق من مبدأ الحفاظ على أبنائنا الطلاب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهتها .

وصرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري أن تشريف سموه للمعرض يأتي من حرصه على المشاركة الفاعلة في المناشط المجتمعية خاصة التي تعنى بتثقيف الشباب فكرياً وأمنياً تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة .

وفي ختام زيارته المباركة قام سموه بتكريم المنظمين والمعلمين المتميزين في المدارس ، وشكر إدارة المدرسة على الجهد المتميز المبذول منهم في تنظيم المعرض ، واختيار موضوع المعرض الذي يعتبر مواكباً للواقع ومنسجماً مع رؤية المملكة وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ..