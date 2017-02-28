تشرف ركن مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في معرض ( كن يقظ ) للتوعية الفكرية والرقمية الذي نظمته مدارس رواد التربية بالرياض بزيارة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .
وكان في استقبال سموه مستشار سموه و مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري وإدارة المعرض .
وقد تجول سموه في أجنحة المعرض التي تضم عدداً من الجهات الحكومية والتوعوية واطلع على الخدمات المقدمة منهم للمجتمع ، كما استمع لشرح واف عن كل ركن من أركان المعرض .
ونوه سموه إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض التوعوية التي تنطلق من مبدأ الحفاظ على أبنائنا الطلاب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهتها .
وصرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري أن تشريف سموه للمعرض يأتي من حرصه على المشاركة الفاعلة في المناشط المجتمعية خاصة التي تعنى بتثقيف الشباب فكرياً وأمنياً تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة .
وفي ختام زيارته المباركة قام سموه بتكريم المنظمين والمعلمين المتميزين في المدارس ، وشكر إدارة المدرسة على الجهد المتميز المبذول منهم في تنظيم المعرض ، واختيار موضوع المعرض الذي يعتبر مواكباً للواقع ومنسجماً مع رؤية المملكة وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ..
مكتب الصناعية الجديدة بالرياض يشارك بمعرض كن يقظ ويحظى بزيارة الأمير فهد بن نايف
تشرف ركن مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في معرض ( كن يقظ ) للتوعية الفكرية والرقمية الذي نظمته مدارس رواد التربية بالرياض بزيارة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .
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