 مكتب الصناعية الجديدة بالرياض يشارك بمعرض كن يقظ ويحظى بزيارة الأمير فهد بن نايف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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مكتب الصناعية الجديدة بالرياض يشارك بمعرض كن يقظ ويحظى بزيارة الأمير فهد بن نايف

مكتب الصناعية الجديدة بالرياض يشارك بمعرض كن يقظ ويحظى بزيارة الأمير فهد بن نايف
المناطق - الرياض

تشرف ركن مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في معرض ( كن يقظ ) للتوعية الفكرية والرقمية الذي نظمته مدارس رواد التربية بالرياض بزيارة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .
وكان في استقبال سموه مستشار سموه و مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري وإدارة المعرض .
وقد تجول سموه في أجنحة المعرض التي تضم عدداً من الجهات الحكومية والتوعوية واطلع على الخدمات المقدمة منهم للمجتمع ، كما استمع لشرح واف عن كل ركن من أركان المعرض .
ونوه سموه إلى أهمية إقامة مثل هذه المعارض التوعوية التي تنطلق من مبدأ الحفاظ على أبنائنا الطلاب من الأفكار المنحرفة والمتطرفة التي تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهتها .
وصرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري أن تشريف سموه للمعرض يأتي من حرصه على المشاركة الفاعلة في المناشط المجتمعية خاصة التي تعنى بتثقيف الشباب فكرياً وأمنياً تماشياً مع توجيهات حكومتنا الرشيدة .
وفي ختام زيارته المباركة قام سموه بتكريم المنظمين والمعلمين المتميزين في المدارس ، وشكر إدارة المدرسة على الجهد المتميز المبذول منهم في تنظيم المعرض ، واختيار موضوع المعرض الذي يعتبر مواكباً للواقع ومنسجماً مع رؤية المملكة وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ..

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