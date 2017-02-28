أربعة نصائح صباحية لمتبعات حمية غذائية

وقت الصباح من أهم أوقات اليوم التي تساهم في تفتيت الدهون ومقاومة السمنة. وتحدد مسار حميتك الغذائية وتجعلها أكثر فاعلية لتحقيق غاياتك.

1. شمس الصباح المشرقة

أكدت دراسة في جامعة نورث ويسترن الأمريكية إلى أنك بحاجة للشمس في الفترة ما بين الثامنة والعاشرة صباحاً، لأنها تساهم في تحفيز الأيض. وتؤكد الدراسة ان الأشخاص الذين يتعرضون لشمس الصباح يكونون أكثر نشاطاً. حيث تنتظم ساعتهم البيولوجية ويحظون بنوم هاديء ليلاً. كما ومن جهة أخرى يؤكد الإخصائيون المشرفون على هذه الدراسة أن شمس الصباح أقوى بكثير في منح فيتامين د من شمس الظهيرة والعصاري. وتؤثر بشكل أكثر ايجابية على الأجسام. وينصحك الاخصائيين بوجوب البقاء في الشمس من 20- 30 دقيقة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة، ويفضل ممارسة بعض الرياضات في هذه الفترة.

2. ماذا تشربين قبل ممارسة التمارين الصباحية!

أوضحت الدراسات أن تناول كوب من القهوة قبل التمارين الصباحية يساهم في حرق 15% من السعرات الحرارية. وفي دراسة لمجموعةم ن العلماء الأسبان وتم نشرها في الجورنال الدولي لتغذية الرياضيين، أن القهوة أو الكافيين الموجود في القهوة يزيد من القدرة على تحمل التمارين والتدريبات الرياضية.

أيضاً كوب من الشاي أو الكولا في الصباح قد يؤدي نفس الغرض، خاصة إذا تبعه رياضة الركض أو حمل الأوزان.

3. التمارين الصباحية الملائمة

بالتأكيد، يعتبر الصباح هو من الأوقات الأفضل لممارسة الرياضة خاصة إذا كان هدفك خسارة الوزن. لذا ضعي في اعتبارك الانتساب الى الفصول الدراسية الصباحية الباكرة. وبغض النظر عن كونك امرأة عاملة، فإن العلماء أكدوا على ضرورة ممارسة أية نوع من التمارين قبل الخروج إليه. ويعتبر الكورديو وحمل الأوزان أفضل أنواع هذه التمارين والتي بممارستها في الصباح ستحرقين مزيد من الدهون والسعرات الحرارية. وهذا يعود إلى وجود الهرمون المسؤول عن حرق الدهون في أعلى مستويات في هذه الفترة من اليوم. بالإضافة إلى المشي، اليوغا، تمارين الإحماء

4. أفضل الأطعمة لفترة الصباح

إياك أن تفكري في تجاوز وجبة الإفطار، فكل فتاة ترغب في إنقاص وزنها ستحتاج إلى هذه الوجبة. والتي يجب أن تحتوي على البروتين، والذي يتم هضمه ببطيء مما يمنحك شعوراً بالإمتلاء لفترة طويلة. أما العنصر الضروري الثاني هو الكربوهيدرات لتمنحك الطاقة. وفيما يلي بعض الوجبات التي تعد مناسبة لهذه الفترة من اليوم

– بيضة مسلوقة+ شريحة خبز توست الكامل الحبوب أو حبة فاكهة

– ثمرة المشمش+ جبنة قليلة الدسم من الكوتيج

– عصير كوكتيل مكون من التوت المجمد+الموز+ الزبادي القليل الدسم

وإذا كان كل هذا غير مناسب لتشعري تماماً بالشبع، فلا مانع من أن تتناولي الحليب قليل الدسم، حفنة من المكسرات قبل الغذاء.

وتذكري دائماً أن الفترة الأولى من النهار تعد الأهم بالنسبة لك وخاصة ساعات الصباح الأولى لأنقاص وزنك. لذا اجعلي من هذه الفترة وقتاً صحياً، ولن تعودي تهتمي لأي قيود في المساء.