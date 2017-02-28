 تراجع مفاجئ للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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تراجع مفاجئ للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا

تراجع مفاجئ للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا
المناطق_رويترز

أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي إلى أقل مستوى لها منذ عام بحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين ان مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن تراجع خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 8ر2% إلى 4ر106 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0% إلى 5ر109 نقطة في كانون أول/ديسمبر الماضي بحسب البيانات المعدلة.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون اتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

جاء التراجع اليوم مفاجئا للمحللين الذين توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 8ر0% خلال الشهر الماضي.

ومع التراجع المفاجئ خلال الشهر الماضي وصل المؤشر إلى أقل مستوى له منذ كانون ثان/يناير من العام الماضي عندما بلغ 106 نقاط.

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