رعاية الفتيات بمنطقة الباحه تحتفل بنزيلاتها

نظم قسم البرامج والأنشطة بمؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة الباحه التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حفلاً بمناسبة نهاية الفصل الدراسي الأول بهدف بث الفرحة والسعادة في نفوس الفتيات النزيلات ، ومن منطلق تحدي المصاعب بالحياة وبلوغ الغايات السامية ومعرفة جوانب القوة والارادة للانسان ولاكتشاف الطاقات و الوصول للغايات والتحفيز ، ولتشجيع الرقي بالعلم والتعلم ، وبإشراف إدارة مؤسسة رعاية الفتيات وبالتعاون مع منسوبات مدرسة الداخلية بالمؤسسة والحث على مواصلة التعليم والاجتهاد لخدمة الوطن وتنمية روح العطاء والمشاركة .

وتضمنت فعاليات الحفل أركاناً متنوعة ، وفقرات ترفيهية وثقافية ومسابقات تفاعل فيها جميع الحضور