مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بعد سقوط طائرة صغيرة على منزل في كاليفورنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بعد سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية قرب مطار في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا مما تسبب في تدمير منزل وإضرام النار في عدة منازل أخرى .

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادي إيان جريجور إن طائرة من النوع سيسنا 310 تحطمت في ظروف غير معلومة على بعد نحو كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مطار بلدية ريفرسايد.

وأضاف أنها تحطمت بعد قليل من إقلاعها من المطار متجهة إلى شمال كاليفورنيا.

ولم يتضح على الفور كم عدد من كانوا على متن الطائرة عند إقلاعها. وتشير مواقع إلكترونية للطيران إلى أن هذا النوع من الطائرات يمكنه أن يحمل ستة أشخاص.