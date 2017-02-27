 اعتماد أسماء المحكمين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان المحلية الـ 19 لحفظ القرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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اعتماد أسماء المحكمين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان المحلية الـ 19 لحفظ القرآن الكريم

اعتماد أسماء المحكمين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان المحلية الـ 19 لحفظ القرآن الكريم
المناطق_واس

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ أسماء لجنة التحكيم في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها التاسعة عشرة، التي تُقام في الرياض خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر رجب 1438 هـ.
وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور منصور بن محمد السميح، أن عملية التحكيم مسألة جوهرية وعنصر مهم في سير أعمال المسابقات، وللتحكيم عناية خاصة تسير وفق آلية محددة، ونظام واضح، ولائحة درجات تفصيلية لضمان العدالة والمصداقية بين المتسابقين، مشيراً إلى أن المحكمين من ذوي الاختصاص في القراءات والدراسات القرآنية، والضالعين بعلوم القرآن الكريم من جامعات المملكة، ويمثلون مناطق متعددة؛بهدف تنوع المحكمين، والاستفادة من خبراتهم العريقة.
وقال: إن المرشحين للتحكيم في التصفيات النهائية هم الدكتور أحمد بن علي السديس عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, والأستاذ الدكتور السالم الشنقيطي، أستاذ القراءات بجامعة طيبة بالمدينة المنورة, والدكتور عبدالعزيز المزيني رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم, والشيخ عبدالله الفقيه المحاضر بقسم القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, والدكتور وليد العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وأكد الدكتور السميح، أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم تسعى لاستقطاب المحكمين من ذوي الكفاءات القرآنية على المستوى المحلي وأهل الخبرة والاحتراف بتحكيم المسابقات، الأمر الذي يعزز قيم المسابقة المبنية على العدالة والشفافية والتنافس والولاء والمهنية.

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