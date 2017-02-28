 القوات العراقية تطهر ثلاثة أحياء في الموصل من داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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القوات العراقية تطهر ثلاثة أحياء في الموصل من داعش

القوات العراقية تطهر ثلاثة أحياء في الموصل من داعش
المناطق_واس

طهرت قوات الأمن العراقية ثلاثة أحياء بالجانب الأيمن من مدينة الموصل شمالي العراق من تنظيم داعش الإرهابي ، وقتلت 96 من عناصر التنظيم .
وقالت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية في بيان إن قوات الشرطة والرد السريع استعادت السيطرة الكاملة على أحياء الغزلاني، والطيران، والجوسق بالجانب الأيمن من الموصل، مضيفا أن القوات الأمنية تحاصر مناطق الدندان، والدواسة، والنبي شيت، والعكيدات استعدادا لاقتحامها.
وأكد أن القوات الأمنية قتلت 96 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي ، ودمرت 13 آلية مفخخة واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
في الوقت نفسه، تمكنت القوات الأمنية من القضاء على ثمانية عناصر من تنظيم داعش واعتقلت نحو ثلاثين آخرين في عمليات أمنية نفذتها في مناطق متفرقة جنوب الموصل.

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