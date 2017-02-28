هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر بالقرب مدينة أملج

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة 85 كم شمال مدينة أملج.

وأشارت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى أن هذا النشاط لا يعتبرالأول من نوعه حيث حدث نشاط زلزالي في المنطقة في الفترة من 8 – 11 فبراير 2017 حيث بلغ عدد الهزات الأرضية 17 هزة وبلغت أقصى قوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، منوهةً إلى أن هذه الهزات ترجع لارتباطها بأحد الصدوع المنتشرة في المنطقة، و يعتبر هذا النشاط صغيراً نسبياً ولم يشعر بهذه الهزات أحد من المواطنين.