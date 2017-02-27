 بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد تنبه من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة الحربي يشكر القيادة على تعيينه مستشاراً قانونياً بالمرتبة الخامسة عشرة مدير تعليم الرياض يدشن معرض الحماية الفكرية والرقمية ترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأمريكي بمبلغ مقترح هو 54 مليار دولار القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا جنوب بيت لحم فروسية نجران تقيم سباقها الـ 18 للموسم الحالي اعتماد أسماء المحكمين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان المحلية الـ 19 لحفظ القرآن الكريم بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر بالقرب مدينة أملج القوات العراقية تطهر ثلاثة أحياء في الموصل من داعش “مدني المدينة” يحذر من أمطار غزيرة تمتد لأربعة أيام حوادث المعلمات من جديد إصابة 4 أشخاص في البدائع

بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم

بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم
المناطق_متابعات

بعد فترة طويلة من الغياب استمرت لـ 17 عاما من أول إصدار لهاتف نوكيا 3310 مع بداية عام 2000، جاء اعلان شركة “نوكيا” عن اعادة تصنيع نفس الهاتف من جديد، وادخال بعض التحديثات عليه، مع احتفاظه بشكله التقليدي الذي ظهر به لأول مرة.ويأتي الهاتف الجديد لنوكيا 3310، بشاشة ملونة قياس 2.4 بوصة بدقة “QVGA”، وذاكرة داخلية تبلغ سعتها 16 ميجابيات، ويدعم ذاكرة خارجية بمساحة 32 جيجابايت، وبطاريته معمرة تدوم ثلاثين يوما، وبه كاميرا 2 ميجا بيكسل وراديو إف إم، كما يتيح الدخول إلى الانترنت، ولكنه يفتقر إلى تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة مثل فيسبوك وتويتر.وكان الهاتف القديم نوكيا 3310، لا يحتوي على شاشة ملونة، أو ذاكرة داخلية أو راديو أف إم، أو مساحة خارجية كبيرة الحجم، كنسخته الحديثة، ولم يكن تصفح الانترنت به متاحًا، وبيع من هذا الهاتف أكثر من مئة مليون جهاز.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>