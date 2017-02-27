بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم

بعد فترة طويلة من الغياب استمرت لـ 17 عاما من أول إصدار لهاتف نوكيا 3310 مع بداية عام 2000، جاء اعلان شركة “نوكيا” عن اعادة تصنيع نفس الهاتف من جديد، وادخال بعض التحديثات عليه، مع احتفاظه بشكله التقليدي الذي ظهر به لأول مرة.ويأتي الهاتف الجديد لنوكيا 3310، بشاشة ملونة قياس 2.4 بوصة بدقة “QVGA”، وذاكرة داخلية تبلغ سعتها 16 ميجابيات، ويدعم ذاكرة خارجية بمساحة 32 جيجابايت، وبطاريته معمرة تدوم ثلاثين يوما، وبه كاميرا 2 ميجا بيكسل وراديو إف إم، كما يتيح الدخول إلى الانترنت، ولكنه يفتقر إلى تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة مثل فيسبوك وتويتر.وكان الهاتف القديم نوكيا 3310، لا يحتوي على شاشة ملونة، أو ذاكرة داخلية أو راديو أف إم، أو مساحة خارجية كبيرة الحجم، كنسخته الحديثة، ولم يكن تصفح الانترنت به متاحًا، وبيع من هذا الهاتف أكثر من مئة مليون جهاز.