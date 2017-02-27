 فروسية نجران تقيم سباقها الـ 18 للموسم الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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فروسية نجران تقيم سباقها الـ 18 للموسم الحالي

فروسية نجران تقيم سباقها الـ 18 للموسم الحالي
المناطق_واس

أقيم بميدان فروسية نجران أمس،السباق الـ 18 للموسم الحالي ,على الدعم المقدم من إمارة المنطقة .
وبين أمين عام ميدان فروسية نجران المكلف محمد بن مهدي غشام،أن السباق تكون من خمسة أشواط،مسافتها 2000 متر،خصص الشوط الأول منها للجياد الإنتاج المبتدئة،وحقق المركز الأول فيه الجواد “متغانم” للمالك إسطبل المنصورة،والشوط الثاني لجياد الإنتاج الدرجة الثانية والثالثة،وحصل على المركز الأول الجواد “شبل عمعوم” للمالك منيف محمد آل منيف،فيما خصص الشوط الثالث للجياد المستوردة “مفتوح الدرجات”،وحصل على المركز الأول الجواد “حربان” للمالك علي هادي آل شرية،والشوط الرابع لجياد الإنتاج “مفتوح الدرجات”،وحصل على المركز الأول الجواد”ومض” للمالك عبدالكريم ناصر آل منصور.
وفاز بالشوط الخامس الرئيس لجياد الإنتاج مواليد 2013م ،الفرس “عاصفة العز ” لاسطبل الأخدود المركز الأول.

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