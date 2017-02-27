 الحربي يشكر القيادة على تعيينه مستشاراً قانونياً بالمرتبة الخامسة عشرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأرصاد تنبه من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة الحربي يشكر القيادة على تعيينه مستشاراً قانونياً بالمرتبة الخامسة عشرة مدير تعليم الرياض يدشن معرض الحماية الفكرية والرقمية ترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأمريكي بمبلغ مقترح هو 54 مليار دولار القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا جنوب بيت لحم فروسية نجران تقيم سباقها الـ 18 للموسم الحالي اعتماد أسماء المحكمين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان المحلية الـ 19 لحفظ القرآن الكريم بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر بالقرب مدينة أملج القوات العراقية تطهر ثلاثة أحياء في الموصل من داعش “مدني المدينة” يحذر من أمطار غزيرة تمتد لأربعة أيام حوادث المعلمات من جديد إصابة 4 أشخاص في البدائع

الحربي يشكر القيادة على تعيينه مستشاراً قانونياً بالمرتبة الخامسة عشرة

الحربي يشكر القيادة على تعيينه مستشاراً قانونياً بالمرتبة الخامسة عشرة
المناطق_واس

رفع المستشار القانوني صالح بن محمد الحربي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة على وظيفة ( مستشار قانوني ) بوزارة الثقافة والإعلام .
كما أعرب عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي على دعمه وتشجيعه المستمرين لمنسوبي وزارة الثقافة والإعلام، وعبر عن اعتزازه بهذه الثقافة الغالية ، سائلاً الله عز وجل أن تكون حافزاً له لمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء – بمشيئة الله – في خدمة الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>