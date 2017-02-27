 مدير تعليم الرياض يدشن معرض الحماية الفكرية والرقمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الرياض يدشن معرض الحماية الفكرية والرقمية

مدير تعليم الرياض يدشن معرض الحماية الفكرية والرقمية
المناطق_الرياض

دشن مدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع فعاليات معرض الحماية الفكرية والرقمية الأول الذي أقيم في مدارس رواد التربية تحت عنوان ( كن يقظ ) ..

وشارك مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في هذا المعرض بالاضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والتوعوية ،  حيث يهدف المعرض إلى توعية الطلاب وزوار المعرض وحمايتهم من الأفكار الضالة وأهمية وقايتهم وتوجيههم بالأساليب التربوية السليمة ..

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب الأستاذ : مشاري بن ناهض الدوسري أن مشاركة المكتب في هذا المعرض تأتي انطلاقاً من إيمانه بالمسؤولية المجتمعية ، وتفعيلاً لحملة (فكرك لك أو عليك) التي أطلقها العام الماضي وتهدف إلى  الدعوة إلى الوسطية والتحذير من الغلو والتطرف عبر ٣ إصدارات مرئية

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