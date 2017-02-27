 الأرصاد تنبه من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني غدًا الأرصاد تنبه من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة الحربي يشكر القيادة على تعيينه مستشاراً قانونياً بالمرتبة الخامسة عشرة مدير تعليم الرياض يدشن معرض الحماية الفكرية والرقمية ترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأمريكي بمبلغ مقترح هو 54 مليار دولار القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا جنوب بيت لحم فروسية نجران تقيم سباقها الـ 18 للموسم الحالي اعتماد أسماء المحكمين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان المحلية الـ 19 لحفظ القرآن الكريم بالصور.. هاتف نوكيا بين الأمس واليوم هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر بالقرب مدينة أملج القوات العراقية تطهر ثلاثة أحياء في الموصل من داعش “مدني المدينة” يحذر من أمطار غزيرة تمتد لأربعة أيام

الأرصاد تنبه من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة

الأرصاد تنبه من عدم استقرار الأجواء على مناطق المملكة
المناطق_الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة,من هطول أمطار رعدية متوسطة تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية, تصل سرعتها إلى 50 كيلو متراً في الساعة، مثيرةً للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءأً من مساء اليوم على مناطق تبوك, والحدود الشمالية, والجوف, وحائل, والمدينة المنورة, ومكة المكرمة, يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية .

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الأمطار غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك, والحدود الشمالية, والجوف, وحائل يوم غدٍ, في حين تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية إلى يوم الخميس على منطقتي المدينة المنورة, ومكة المكرمة, فيما تؤثر الحالة على مناطق الشرقية, والقصيم, والرياض, من مساء يوم الأربعاء , وتستمر حتى يوم الجمعة المُقبل .

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية, ومتابعة نشرات الطقس والتقارير, والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي , ووسائل التواصل الإجتماعي .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>