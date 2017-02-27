في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية ملاحظة الأفلاج تشارك بأعمال أبنائها في معرض رؤية تقنية

شاركت دار الملاحظة الاجتماعية بالأفلاج إحدى الدور الايوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في المعرض المقام الذي نظمه المعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة، وذلك تحت عنوان ” رؤية تقنية “، حيث قدمت الدار خلال مشاركتها عددا من اللوحات التعليمية والبروشورات الإرشادية بالإضافة إلى بعض المجسمات الفنية التي صممها أبناء الدار.

تأتي هذه المشاركة في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعزيز الدعم المعنوي لأبناء الدار الذين سعدوا بعرض أعمالهم الفنية في المعرض الذي افتتحه محافظ الافلاج الأستاذ زيد آل حسين، وثمّن فيه مشاركة الدار في المعرض وقام بتكريمها.

من جهة ثانية وبناءا على موافقة سعادة وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والاسرة فعّلت دار الملاحظة الاجتماعية بالافلاج عقد الشراكة بينها وبين مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة ، ونظمت العديد من البرامج الارشادية والتوعوية والتثقيفية لنزلائها قدمها مركز الارشاد الاسري التابع لمركز التنمية عن طريق نخبة من منسوبيه من الاخصائيين التربويين والنفسيين .