وفد من كلية التميز موندراغن (MONDRAGON) بمحايل يقوم بزيارة لمقرّ الكلية التقنية بأبها

قام وفد من كلية التميز موندراغون (MONDRAGON) بمحايل عسير صباح يوم الأثنين 30/05/1438هـ بزيارة لمقرّ الكلية التقنية بابها للاطلاع على سير العملية التدريبية بالكلية والخطط المتبعة للتدريب والوقوف على القاعات التدريبية والمعامل والورش .ويأتي هذا من حرص منسوبي كلية التميز موندراغون (MONDRAGON) على التواصل مع الجهات التدريبية بالمنطقة لتقديم أفضل خدمة للمتدربين وتأكيد الحرص على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة للرقي بمستوى التدريب في الكلية ومد جسور من التعاون بين الكليتين .وقد تم استقبال الوفد من قبل عميد الكلية الاستاذ الحسين بن سالم آل عثمان ، وبحضور وكيل الكلية للتدريب ووكيل الكلية لضبط الجودة ووكيل الكلية لخدمات المتدربين ،ومدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية وتم خلال الاستقبال استعراض برامج الكلية وأنشطتها التدريبية ، وبحث مجالات التعاون المشتركة .

وقد استمعوا لشرح عن أبرز مجالات الكلية ودورها في بناء سواعد هذا الوطن الغالي، ثم قدم وكيل الكلية لضبط الجودة الاستاذ معلوي ناصر آل عواض عرض عن الكلية بنبذة تاريخية عن الكلية وبرامجها واقسامها التدريبية والمساندة ونهاية بمنتجات الكلية مع إعطاء فكرة واضحة عن اتفاقيات التعاون المشتركة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة في منطقة عسير والعمل على توطين قطاع الاتصالات بالتعاون مع برنامج (هدف) بالموارد البشرية .

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام ورئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية المهندس ابراهيم بن محمد مُرفت بأن هذه الزيارة تأتي على أسس التخطيط الاستراتيجي لواقع الكلية وإمكاناتها لما تقدمة في الثلاث سنوات القادمة والاطلاع على سير العملية التدريبية والخطط المستقبلية لبناء جيل نأشئ لمستقبل واعد مشرق لأبناء هذا الوطن تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله جميعا ويأتي ذلك تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيادة معالي المحافظ الدكتورأحمد بن فهد الفهيد .

وفي ختام الزيارة ابدى الوفد إعجابه بما شاهده من برامج التدريب بالكلية حيث أثنوا على الجهود التي تقوم بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والممثلة بكلية التقنية بابها والرامية إلى إعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية لسد حاجة سوق العمل السعودي في ظل التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة .وختاما تم توديع وشكر الوفد الزائر للكلية لتشرفهم بزيارتهم وأخذ بعض الصور التذكارية.