بعد نقطة الفتح .. لخويا يشعر بالإحباط

انتزع لخويا القطري التعادل 2 – 2 في ضيافة الفتح السعودي لكن ذلك لم يكن كافيا لكي يشعر مدربه جمال بلماضي بالرضا عن نتيجة الفريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفرط لخويا في التقدم خارج الأرض بهدف سجله يوسف العربي ووجد نفسه متأخرا 2-1 قبل أن يسجل نام تاي هي التعادل بالدقيقة 86 ليصبح رصيد الفريق القطري أربع نقاط من مباراتين مقابل نقطة واحدة للفتح.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي نشره موقع لخويا على الإنترنت أمس الاثنين “لم نقدم الأداء المعتاد لنا. هذه الصورة ليست الأفضل لفريق لخويا ولم نحقق النتيجة التي كنا نطمح إليها ونحن محبطون لذلك”.

وأضاف المدرب الذي استهل مشواره الآسيوي بالفوز 3- صفر على الجزيرة الإماراتي الأسبوع الماضي “فريقي لم يقدم الأداء الهجومي المطلوب ولم نكن في يومنا. يجب أن أعطي الفتح حقه فقد كافح لاعبوه على مدار الشوطين ونجحوا في تضييق مساحات الملعب أمامنا”.

وتابع “فقدنا نقطتين بهذا التعادل ولم نكسب نقطة رغم أننا من تأخر في النتيجة وأدركنا التعادل قبل النهاية بدقائق”. ويكشف تعليق بلماضي مدى طموح لخويا في مواصلة التقدم بالمسابقة القارية هذا الموسم بينما يبدو أنه في موقف جيد بعد أول جولتين.

ولدى لخويا أربع نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الفتح ثالث الترتيب بينما لا يملك الجزيرة أي نقطة. ويتصدر استقلال خوزستان هذه المجموعة بست نقاط من مباراتين.

وفي الجولة المقبلة سيلعب لخويا بعد أسبوعين في ضيافة استقلال خوزستان في مباراة مؤثرة على قمة المجموعة قبل أن يستضيف الفريق الإيراني في الجولة الرابعة في أبريل.