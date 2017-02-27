توضيح العلاقات العامة بمحافظة الخرج عن الدورات الغير نظامية

تود إدارة العلاقات العامه والمراسم بمحافظة الخرج التوضيح عن قيام بعض الجهات بالاعلان عن تنفيذ دورات وبرامج تدريبية لخدمة المجتمع وهي جهات غير مخولة بالتدريب رغبة منها بالمساهمة في خدمة المجتمع او من أجل زيادة مواردها المالية إلا أنها غير مدركة أن مثل تلك الدورات والبرامج الغير نظامية قد ينتج عنها خلل في العملية التدريبية .

ما يوجب التأكد من نظامية الدورات والبرامج قبل الاعلان عنها في مواقع التواصل الاجتماعية الرسمية أو الصحف الالكترونية أو لوحات الاعلانات في محافظة الخرج وإدارة التدريب الاهلي بالمحافظة على اتم الاستعداد للتعاون مع أي جهة من أجل العمل على نظامية الدورات والبرامج وتقديمها بالشكل المناسب والمفيد لكافة شرائح المجتمع .

هذا وتفيد العلاقات العامة بانه قد وجه سعادة محافظ الخرج تعميم لعموم المراكز والادارات والجهات الحكومية بمحافظة الخرج بهذا شأن.