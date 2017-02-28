مقتل 22 من مسلحي الميليشيات الانقلابية في معارك حجة

أفاد قيادي عسكري في جبهتي ميدي وحرض بمحافظة حجة، بأن 22 من مسلحي الميليشيات الانقلابية قتلوا في المعارك المستمرة خلال اليومين الماضيين، بينهم قيادات ميدانية.

وأوضح أن من بين القتلى قيادي يلقب بـ”العرجلي”، مبيناً أن المعارك شاركت فيها طائرات التحالف التي شنت خمس غارات على مواقع النخيل والخدور في جبهة ميدي.

كما استهدفت تعزيزات قادمة من حجة. ويخوض الجيش الوطني في محافظة الجوف معارك عنيفة مع الميليشيات في جبهة حام بمديرية المتون، أسفرت عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي بينهم خمسة قيادات كبيرة.