المرور: سنخالف من لا يحمل الفحص الدوري وبطاقة التأمين .. وهذه قيمة المخالفة

كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن دوريات المرور ستطلب من سائقي المركبات في نقاط التفتيش تقديم أوراق الفحص الدوري للمركبة، إضافة إلى بطاقة التأمين.

وقال: إن عدم حمل وثيقة تأمين السيارة يعتبر مخالفة من الفئة الرابعة في جدول المخالفات المرورية وقيمة الغرامة 100 ريال كحد أدنى و150 ريالا كحد أعلى.

ونبه إلى أن عدم تقديم المركبة للفحص الدوري الفني، يعد من مخالفات الفئة الثالثة في جدول المخالفات المرورية، وقيمة الغرامة 150 ريالا كحد أدنى و300 كحد أعلى.

وأكد في حديثه أن ما يشاع حول تسجيل مخالفة لعدم وجود طفاية حريق بالمركبة، غير صحيح، لا يوجد مسمى لذلك في جدول المخالفات.