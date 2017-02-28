 3.7 مليون مسافر بمطار أبها خلال العام الماضي 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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3.7 مليون مسافر بمطار أبها خلال العام الماضي 2016

3.7 مليون مسافر بمطار أبها خلال العام الماضي 2016
المناطق - واس

أعلن مطار أبها الإقليمي تجاوز أعداد المسافرين خلال العام الماضي 2016 م 3.7 مليون مسافر، متوقعًا أن يشهد العام الجاري 2017 م ارتفاع الأعداد، في ظل احتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية خلاله.
وقال مدير العلاقات العامة بالمطارات الجنوبية سالم الأسمري”إن عدد المسافرين خلال العام الميلادي الماضي بلغ 3.725.713 مسافرا بزيادة أكبر عن الأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة في عدد الرحلات 32.794 رحلة دولية وداخلية، عن طريق 8 خطوط طيران محلية وأجنبية”.
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وأشار الأسمري إلى أن مطار أبها جند كافة طاقاته المادية والبشرية للمشاركة الفاعلة في إنجاح مناسبة أبها عاصمة للسياحة العربية ، حيث تم إنشاء صالة مغادرة دولية تضمو (360 مقعدًا)، وإضافة 300 مقعد لصالة المغادرة الداخلية ، كذلك توسعة صالة إنهاء إجراءات السفر من خلال دعمها بـ (20 مساحةً إضافيةً) وسير عفش إضافي في صالة القدوم الداخلي، مبينا أنه تم كذلك إنشاء مبنىً خارجي لمبيعات التذاكر ومكاتب إيجار السيارات، ،و توسعة صالة القدوم الداخلية بنسبة (100 ٪ مع إنشاء صالة قدوم دولية جديدة تتسع لـ (360 مسافرًا)”.
وأضاف الأسمري “سيتم تحديث أنظمة التكييف بالصالات ونظام السنترل المركزي وتركيب لوحات إرشادية مضاءة، إضافة إلى تطوير أنظمة إنذار الحريق ، وتطوير إضاءة الصالات إلى LED”.
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وبحسب مدير العلاقات العامة بالمطارات الجنوبية فإن مشروع تطوير مطار أبها ينقسم إلى 3 مراحل تنتهي المرحلة الأولى منها العام المقبل 2018م بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين مسافر وعلى جسور تصل بين الصالات والطائرات بعدد 11 جسرًا لركاب ومواقف سيارات بسعة 3000 سيارة،مشيرا إلى أن السعة الاستيعابية للمطار ستزيد في مرحلته الثانية لتصل إلى 9 ملايين مسافر وعلى جسور تصل بين الصالات والطائرات بعدد 24 جسرًا لركاب ومواقف سيارات بسعة 6000 سيارة، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمطار بشكله النهائي ستصل مع المرحلة الثالثة إلى 13 مليون مسافر سنويًا .

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