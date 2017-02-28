 اللواء الدويسي يفتتح المبنى الجديد لشرطة وادي جازان ويتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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اللواء الدويسي يفتتح المبنى الجديد لشرطة وادي جازان ويتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين

اللواء الدويسي يفتتح المبنى الجديد لشرطة وادي جازان ويتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين
المناطق - جازان
أفتتح مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي ويرافقه نائب مدير الشرطة اللواء ناصر القحطاني المبنى الجديد لمركز شرطة وادي جازان صباح اليوم الثلاثاء وتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين كما اطلع على مراحل التطوير والتقدم في مجال الخدمات باﻹطلاع على سير العمل داخل المبنى مناقشا رؤوساء اﻷقسام حول مايقدمونه من خدمات للمواطنين ومايحتاجون إليه من خدمات تساعد على أداء مهام الأعمال بكل يسر وسهولة.
وذلك بحضور محافظ ابوعريش اﻷستاذ محمد بن ناصر لبده ورئيس مركز وادي جازان اﻷستاذ عبدالله البراق.
وأوضح اللواء الدويسي ان أفتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة وادي جازان جاء بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي اﻷمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة ودعم من  معالي مدير اﻷمن العام الفريق عثمان المحرج.

مؤكدا بان ذلك امتدادا للمسيرة التنموية التي تشهدها المنطقة في شتى المجالات وخصوصا المجال الأمني.

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