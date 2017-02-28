 جامعة جازان تخفض رسوم التعليم عن بعد 50% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالفيديو.. مواطن يعثر على دمية مريبة في منطقة أثرية بالقريات.. ويرجح أنها “سحر” الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة السيارات من المعارض بالرياض عن طريق التحايل وزير الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا لدى المملكة والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية أطعمة طبيعية مفيدة تصبح قاتلة إذا أخطأت في تحضيرها القوات العراقية تقترب من المربع الأمني غرب الموصل قتل زميله قبل 4 سنوات.. شرطة جازان تطيح بقاتل بلغازي الهارب جامعة جازان تخفض رسوم التعليم عن بعد 50% اللواء الدويسي يفتتح المبنى الجديد لشرطة وادي جازان ويتفقد سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين 3.7 مليون مسافر بمطار أبها خلال العام الماضي 2016 “العمل والتنمية الاجتماعية”: 976.356 من ذوي الاعاقة ومستفيدي الضمان الاجتماعي حدثوا بياناتهم “موديز” تتوقع تعرض شركات التأمين الخليجية لمخاطر مرتفعة لهذا السبب حذفت الخارجية الأمريكية تهنئتها لمخرج إيراني بعد فوز فيلمه بالأوسكار

جامعة جازان تخفض رسوم التعليم عن بعد 50%

جامعة جازان تخفض رسوم التعليم عن بعد 50%
المناطق - أمل بهكلي

وجه معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتخفيض الرسوم على الطلبة بنسبة 50% من كامل الرسوم المتأخرة وذلك اعتباراً  من بداية الشهر الحالي إلى نهاية يوم 29 من شهر جمادى الآخرة تقديرا للظروف المالية لطلاب جامعة جازان الملتحقين بنظام التعليم عن بعد.

من جانبه حث عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم كافة الطلاب الملتحقين بنظام التعليم عن بعد والذين يعانون من تعثر في السداد بضرورة الاستفادة من هذا القرار والمبادرة بمراجعة العمادة خلال الفترة الزمنية المحددة لتمكينهم من متابعة دراستهم بكل سلاسة متمنيا للجميع التوفيق.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>