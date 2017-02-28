جامعة جازان تخفض رسوم التعليم عن بعد 50%

وجه معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتخفيض الرسوم على الطلبة بنسبة 50% من كامل الرسوم المتأخرة وذلك اعتباراً من بداية الشهر الحالي إلى نهاية يوم 29 من شهر جمادى الآخرة تقديرا للظروف المالية لطلاب جامعة جازان الملتحقين بنظام التعليم عن بعد. من جانبه حث عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم كافة الطلاب الملتحقين بنظام التعليم عن بعد والذين يعانون من تعثر في السداد بضرورة الاستفادة من هذا القرار والمبادرة بمراجعة العمادة خلال الفترة الزمنية المحددة لتمكينهم من متابعة دراستهم بكل سلاسة متمنيا للجميع التوفيق.