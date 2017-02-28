قتل زميله قبل 4 سنوات.. شرطة جازان تطيح بقاتل بلغازي الهارب

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من اﻹطاحة بوافد من جنسية عربية أقدم على قتل آخر من بني جلدته قبل أربع سنوات وفر حينها لخارج المملكة ومن خلال التحريات والمتابعة اﻷمنية الدائمة له جرى رصده بأحدى نقاط الضبط اﻷمني التابعة لحرس الحدود ببلغازي منتحلا صفة شخص اخر وبأسم مغاير ليتم التنسيق مع قطاع حرس الحدود بالداير وبعثه ﻹدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان والتثبت من هويته والقيام بعمل عدد من إجراءات الإستدلال ما اسفر عن الكشف عن هويته الحقيقة حيث اتضح بانه هو الشخص المطلوب والمتهم في قضية قتل.

حيث اعترف بجريمته مشيرا إلى ان سبب إقدامه على قتل زميله خلاف مالي بينه وبين المجني عليه.

من جهته اشاد مدير شرطة منطقة جازان بيقظة رجال اﻷمن وبتعاون رجال حرس الحدود مؤكدا بانه لن يفلت إلمجرم من يد العدالة بحول الله حاثا على مضاعفة الجهود وخصوصا بالمحافظات الحدودية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي امير المنطقة ومتابعة معالي مدير الأمن العام.