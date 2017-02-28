 وزير الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا لدى المملكة والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا لدى المملكة والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

وزير الخارجية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والمكسيك وجنوب أفريقيا لدى المملكة والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.
كما استقبل معاليه ، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل.
وجرى خلال الاستقبالين بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل معالي وزير الخارجية بمكتبه بمقر الوزارة اليوم السفير المكسيكي المعين لدى المملكة خوان ألفريدو ميراندا أورتيس، الذي سلم معاليه نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
كما استقبل معالي وزير الخارجية ، سفير جمهورية جنوب أفريقيا المعين لدى المملكة سعد كاشاليا الذي سلم معاليه نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
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