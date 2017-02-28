 الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة السيارات من المعارض بالرياض عن طريق التحايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة السيارات من المعارض بالرياض عن طريق التحايل

الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة السيارات من المعارض بالرياض عن طريق التحايل
المناطق - الرياض

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بـ5 أشخاص تورطوا في سرقة سيارات من معارض بالرياض، بينهم 3 نازحين ومصري وسوداني.

وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، فإن إدارة التحريات والبحث الجنائي، وعلى ضوء عددٍ من البلاغات تفيد بسرقة السيارات من المعارض بأسلوب متشابه، تمثل في خداع العاملين بالمعارض واستبدال مفاتيح السيارات بأخرى مزيفة، ثم العودة في وقت آخر وسرقتها، ونقلها إلى محافظة حفر الباطن.

وأضاف الناطق أن الإجراءات البحثية أسفرت عن الاشتباه في 5 أشخاص 3 نازحين ومصري وسوداني في العقدين الثالث والرابع من العمر، فألقي القبض عليهم، وبالتحري معهم أقروا بارتكابهم الجرائم المبلغ عنها، فجرى التحفظ عليهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم باعتبارها جهة الاختصاص.

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