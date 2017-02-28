أمير منطقة الجوف يفتتح مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مركز القلب بمدينة سكاكا بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني ومستشار نائب وزير الصحة المشرف على مراكز القلب بوزارة الصحة الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش وعدد من المسئولين .

وفور وصول سمو أمير منطقة الجوف أزاح الستار وقص الشريط معلناً الافتتاح الرسمي لمركز القلب , ثم تجول سموه ومرافقوه داخل مرافق مركز القلب مستمعاً لشرح عن أقسام المركز من مدير صحة الجوف والذي يضم ثلاث غرف للعمليات , وقسم تنويم وقسم عناية مركزة وعناية أطفال وجناح خاص وصالات انتظار وجناح تنويم , كما زار سموه أثناء جولته المرضى المنومين متمنياً لهم الشفاء .

بعد ذلك كرم سمو الأمير فهد بن بدر العاملين بالمركز والداعمين للمركز .

وقال سمو أمير منطقة الجوف : أننا نسعى في ظل دعم وتوجيهات حكومتنا الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات بشتى أنواعها بمنطقة الجوف ولاسيما الخدمات الصحية , وتتواصل الجهود لرفع مستوى هذه الخدمات وافتتاح مركز القلب بالجوف اليوم للحاجة الماسة لأهالي المنطقة وتوفير عناء السفر والانتظار عليهم , مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لافتتاح هذا المركز , مقدما الشكر لصحة الجوف على جهودهم في تجهيز وافتتاح هذا المركز , كما قدم الشكر لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على دعمه ومتابعته لافتتاح المركز , متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية .

فيما أوضح مدير عام صحة الجوف الدكتور حسن الشهراني أن المركز تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية , وتم استقطاب عدد من الكفاءات للعمل فيه ، ويتم العمل على استقطاب المزيد من داخل وخارج المملكة سعيا في تحقيق مطالب الأهالي وتطوير الخدمات الصحية وفق تطلعاتهم وتوجيهات القيادة الرشيدة .

وأكد الدكتور الشهراني أن العمل جاري على تكوين شراكات ثنائية مع مراكز القلب الكبرى في المملكة لتبادل الخبرات والاستشارات عن طريق الاتصال المرئي , مشيراً إلى أنه بدأ اليوم العمل التدريجي في المركز , و الخطة المستقبلية لمركز الجوف سيصبح المركز المرجعي لخدمة مناطق الشمال كافة , مقدما الشكر لجمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمة الله الخيرية لدورها الكبير في سرعة التجهيز , كما قدم الشكر لسمو أمير منطقة الجوف لدعمه وتشريفه افتتاح المركز ولمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التي كانت خلف افتتاح هذا الصرح المهم لأبناء المنطقة , كما شكر مشاركة مراكز القلب الأخرى في التجهيز

والتشغيل ودعم ديوان الوزارة .

