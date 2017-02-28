أمير القصيم يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء إبراهيم المجماج ، أن المشاركة بهذه المناسبة لإستثمارها في نشر ثقافة السلامة بين مختلف شرائح المجتمع ، وإبراز قدرات الدفاع المدني في أداء مهامه الوطنية والإنسانية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الدائمة لمناشط الدفاع المدني بالمنطقة ، ومتابعته المستمرة للجهود التوعوية التي تقدمها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، مثمناً جهود ومشاركة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح هذه الفعاليات.

مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد العديد من الفعاليات التوعوية ، وبرامج ومحاضرات موجهة لمختلف شرائح المجتمع ، داعياً الجميع للاستفادة من هذه البرامج.