 أمير القصيم يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

أمير القصيم يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني
المناطق - بريدة
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأربعاء ، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار “يداً بيد للوقاية من المخاطر” وذلك بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء إبراهيم المجماج ، أن المشاركة بهذه المناسبة لإستثمارها في نشر ثقافة السلامة بين مختلف شرائح المجتمع ، وإبراز قدرات الدفاع المدني في أداء مهامه الوطنية والإنسانية في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الدائمة لمناشط الدفاع المدني بالمنطقة ، ومتابعته المستمرة للجهود التوعوية التي تقدمها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، مثمناً جهود ومشاركة كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح هذه الفعاليات.

مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد العديد من الفعاليات التوعوية ، وبرامج ومحاضرات موجهة لمختلف شرائح المجتمع ، داعياً الجميع للاستفادة من هذه البرامج.

 

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