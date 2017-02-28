أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمركز البصر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز البصر أحمد بن يحيى اليحيى ، وأعضاء اللجنة الذي قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن نشاط اللجنة للعام 1437هـ ، متضمناً ما قامت به من برامج اجتماعية . ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الموفقة التي شاهدها في تقرير لجنة التنمية بالبصر ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم. هذا وقد تسلم سموه في الوقت نفسه تقريراً عن تفعيل حملة سموه التي تحت عنوان “معاً ضد الإرهاب والفكر الضال” من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد بن عبدالله المنصور ، الذي نفذته وقدمته عدة قطاعات خيرية واجتماعية تابعة لمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ، مشيداً سموه بتفعيل حملة”معاً ضد الإرهاب والفكر الضال” من قبل مركز التنمية الاجتماعية ببريدة.

