تنظيم ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط بتعليم عسير

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، اليوم الثلاثاء ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط ” من النظرية إلى الممارسة “ وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم , وبحضور قادة المدارس من مختلف المراحل.

وأكد آل كركمان في كلمة له على أهمية التعلم النشط ، والدور الفاعل لقادة المدارس في دعم هذا النوع من التعلم ، وإشراك الطلاب بشكل فاعل في العملية التعليمية ، فيما استعرض أعمدة التأثير التسعة ودورها في عملية التعلم , معولاً على المعلمين الدور الأكبر في إحداث الفرق في عمليات التعلم ، في عالم يستم بالسرعة والتغير .

عقب ذلك قدم مدير إدارة التدريب التربوي المكلف الأستاذ عبدالله آل مشدود ورقة عمل عن دور القائد المدرسي في توطين التعلم النشط , حيث بين الكيفية التي تمكنه من تحويل استراتيجيات التعلم النشط إلى ممارسات فعلية داخل الصف الدراسي , , ثم قدم الاستاذ عقيل مروعي ورقة عمل تحدث فيها عن التعلم النشط وأدوار العاملين في المدرسة ، ووضح خلالها بطاقة الاداء وكيفية التعامل مع استمارة التعلم النشط .

وفي الختام تم فتح باب المداخلات للمشاركين ، فيما جرى تكريم شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب ، لقاء رعايتها الملتقى .