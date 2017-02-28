 تنظيم ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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تنظيم ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط بتعليم عسير

تنظيم ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط بتعليم عسير
المناطق - عسير

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، اليوم الثلاثاء  ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط ” من النظرية إلى الممارسة “  وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم   , وبحضور قادة المدارس من مختلف  المراحل.

  وأكد آل كركمان في كلمة له على أهمية التعلم النشط ، والدور الفاعل لقادة المدارس في دعم هذا النوع من التعلم ، وإشراك  الطلاب بشكل فاعل في العملية التعليمية ، فيما استعرض أعمدة التأثير التسعة ودورها في عملية التعلم , معولاً على المعلمين الدور الأكبر في إحداث الفرق في عمليات التعلم ، في عالم يستم بالسرعة والتغير .

  عقب ذلك قدم مدير إدارة التدريب التربوي المكلف الأستاذ عبدالله آل مشدود ورقة عمل عن دور القائد المدرسي في توطين التعلم النشط , حيث بين الكيفية التي تمكنه من تحويل استراتيجيات التعلم النشط إلى ممارسات فعلية داخل الصف الدراسي , , ثم قدم الاستاذ عقيل مروعي ورقة عمل تحدث فيها عن التعلم النشط  وأدوار العاملين في المدرسة ، ووضح خلالها بطاقة الاداء وكيفية التعامل مع استمارة التعلم النشط  .

وفي الختام تم فتح باب المداخلات للمشاركين ، فيما جرى تكريم  شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب ، لقاء رعايتها الملتقى .

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