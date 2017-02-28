مدير تعليم نجران : الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات

أكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي,أن الأسرة هي خط الدفاع الأول ضد آفة المخدرات,وقال أثناء افتتاحه أمس لمعرض المخدرات الثاني الذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد تحت شعار “مجتمعنا مسؤوليتنا” في مدرسة عمورية المتوسطة,بحضور مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد فهد بن حماد الحماد:إن التصدي لظاهرة المخدرات واجب ديني ووطني وأخلاقي,حيث يتحمل التعليم دور هام محوري في مواجهة هذا الخطر المحدق,من خلال التوعية مبكرا كونها من أسباب تعطيل بناء الإنسان والأوطان لتدميرها للأخلاق والصحة والعقل وكل المقدرات البشرية الثمينة,وأضاف حكمي: كل أسرة لابد أن تتحمل مسؤوليتها في الحد من أضرار المخدرات,باتخاذ عدة وسائل أولها توقف الدعم المادي عن المتعاطي وعدم استخدام العنف معه,بالإضافة إلى إقناعه بأنه في حالة مرضية وعليه الخضوع للعلاج ,والأهم من ذلك هو التعامل معه على أساس أنه ضحية وليس مجرم.

وكان الحكمي قد دشن أمس المعرض الثاني للمخدرات ,الذي يحتوي على آلاف البوسترات الإرشادية والأقراص المدمجة والأعمال اليدوية للطلاب, والصور التوعية التي تبين خطر المخدرات على الفرد والمجتمع بشكل عام,كما أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله أنشودة توعوية وعرض مرئي عن آفة المخدرات ,بالإضافة إلى كلمة مدير إدارة التوجيه والإرشاد علي الوادعي,ومسرحية بعنوان “ذكريات مدمن”,ثم كرم حكمي الجهات الداعمة للبرنامج.

من جهته أوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم نجران علي صالح الوادعي أن المعرض يقام بالتعاون بين تعليم المنطقة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة نجران,ويعني بالتوعية الإرشادية بأضرار المخدرات على النفس والوطن للمجتمعين المدرسي والمحلي,ويستمر لمدة 10 أيام يستقبل من خلالها طلاب مدارس المنطقة وأولياء أمورهم.

