 مدير تعليم نجران : الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات الدكتور البراك يزور عددا من المدارس والمرافق التعليمية بالنماص أمانة عسير تواصل أعمال الرقابة الصحية والغرامات ترتفع بأكثر من 260% عن العام الماضي تعليم الخرج وجامعة سطام يطلقان برنامجا مشتركاً لـ 100 طالب بالمحافظة برعاية أمير منطقة عسير.. انطلاق فعاليات ملتقى العمل التطوعي بجامعة الملك خالد مدير تعليم نجران : الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات تنظيم ملتقى القيادات المدرسية للتعلم النشط بتعليم عسير أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بمركز البصر أمير القصيم يدشن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني أمير منطقة الجوف يفتتح مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الحوثيون يطلقون النار على موكب “أوبراين” ويعمقون مأساة الحصار في تعز آرسن فينغر يرفض أن يصبح أغلى مدرب في العالم النقل : سلامة جسر “العين” على طريق الحوطة – الحائر

مدير تعليم نجران : الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات

مدير تعليم نجران : الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات
المناطق - نجران

أكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي,أن الأسرة هي خط الدفاع الأول ضد آفة المخدرات,وقال أثناء افتتاحه أمس لمعرض المخدرات الثاني الذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد تحت شعار “مجتمعنا مسؤوليتنا” في مدرسة عمورية المتوسطة,بحضور مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد فهد بن حماد الحماد:إن التصدي لظاهرة المخدرات واجب ديني ووطني وأخلاقي,حيث يتحمل التعليم دور هام محوري في مواجهة هذا الخطر المحدق,من خلال التوعية مبكرا كونها من أسباب تعطيل بناء الإنسان والأوطان لتدميرها للأخلاق والصحة والعقل وكل المقدرات البشرية الثمينة,وأضاف حكمي: كل أسرة لابد أن تتحمل مسؤوليتها في الحد من أضرار المخدرات,باتخاذ عدة وسائل أولها توقف الدعم المادي عن المتعاطي وعدم استخدام العنف معه,بالإضافة إلى إقناعه بأنه في حالة مرضية وعليه الخضوع للعلاج ,والأهم من ذلك هو التعامل معه على أساس أنه ضحية وليس مجرم.

وكان الحكمي قد دشن أمس المعرض الثاني للمخدرات ,الذي يحتوي على آلاف البوسترات الإرشادية والأقراص المدمجة والأعمال اليدوية للطلاب, والصور التوعية التي تبين خطر المخدرات على الفرد والمجتمع بشكل عام,كما أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله أنشودة توعوية وعرض مرئي عن آفة المخدرات ,بالإضافة إلى كلمة مدير إدارة التوجيه والإرشاد علي الوادعي,ومسرحية بعنوان “ذكريات مدمن”,ثم كرم حكمي الجهات الداعمة للبرنامج.

من جهته أوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم نجران علي صالح الوادعي أن المعرض يقام بالتعاون بين تعليم المنطقة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمنطقة نجران,ويعني بالتوعية الإرشادية بأضرار المخدرات على النفس والوطن للمجتمعين المدرسي والمحلي,ويستمر لمدة 10 أيام يستقبل من خلالها طلاب مدارس المنطقة وأولياء أمورهم.
unnamed (10) unnamed (11)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>