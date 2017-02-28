برعاية أمير منطقة عسير.. انطلاق فعاليات ملتقى العمل التطوعي بجامعة الملك خالد

نيابة عن أمير منطقة عسير، رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم انطلاق فعاليات ملتقى العمل التطوعي الأول، تحت شعار “عطاء”، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، خلال الفترة من 1-2 جمادى الآخرة 1438هـ، وذلك بالمسرح الجامعي، بحضور معالي الدكتور علي النملة، وعدد من وكلاء الجامعة وعمدائها.ورحب مدير الجامعة في كلمته التي ألقاها باسمه وباسم منسوبي جامعة الملك خالد بشكل عام بالحضور، وقال: “أرحب بكم جميعا في هذا الملتقى التطوعي الأول الذي يعقد برعاية كريمة من أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وباسمي وباسم منسوبي الجامعة نشكر سموه على رعايته الكريمة، وحرصه الدائم على مناشط الجامعة المختلفة”.

وأضاف السلمي “سررنا بما شاهدناه اليوم من أعمال تطوعية والتي يقوم عليها أبناؤنا من طلاب وطالبات الجامعة الذين هم فخر لنا على مستوى وطننا الكبير وتسابقهم على التميز في الأعمال التطوعية التي من خلالها يقدمون أعمالا جليلة لأبناء مجتمعهم”.

وأكد في ختام كلمته، أن الجامعة مهتمة بشكل كبير بالعمل التطوعي، حيث تم إنشاء وحدة للعمل التطوعي بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وسوف تكون مظلة لجميع الأعمال التطوعية التي تنطلق من الجامعة وتخدم المجتمع، مقدما شكره لعمادة شؤون الطلاب على ما بذلته من جهود وجميع الطلاب المشاركين.

وكان الملتقى قد تضمن في يومه الأول ندوة علمية عن دور الأنظمة والقوانين في تحفيز العمل التطوعي، قدمها معالي الدكتور علي النملة،

تلتها ندوة أخرى عن التطوع، مفهومه أهميته أهدافه، والمجالات والاستراتيجيات للدكتور عبدالله عائض الشهري، وندوة بعنوان دور الأنظمة والقوانين في تحفيز العمل التطوعي، ألقاها الدكتور إبراهيم الحيدري، تلت ذلك ورشة عمل صناعة القادة لرؤية 2030 قدمها الدكتور وليد الدايل، فيما اختتم اليوم الأول بدورة تدريبية عن توظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الفرق التطوعية، للدكتور فيصل المالكي.

وسيشهد يوم الأربعاء ندوة علمية عن أثر العمل التطوعي في المرحلة الجامعية على الطالب والجامعة والمجتمع يلقيها الدكتور همام الجريد، وأخرى عن العمل التطوعي في رؤية 2030 وسبل تحقيق مستهدفاته للدكتور وليد الدايل، وكذلك ندوة أخرى عن دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة العمل التطوعي للدكتور ناصر آل قميشان، وكذلك تجارب تطوعية للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر يستعرضها الأستاذ باسل الثنيان، ورئيس فريق منتهى التطوعي الأستاذ أحمد العمري، وأيضا تجربة متطوع في صناعة المحتوى بوسائل التواصل الاجتماعي للأستاذ عبدالله العلاوي، وكذلك ورشة عمل صناعة القادة لرؤية 2030 للدكتور عبدالله الدايل، ودورة تدريبية عن دور توظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الفرق التطوعية للدكتور فيصل المالكي.

