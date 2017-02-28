أمانة عسير تواصل أعمال الرقابة الصحية والغرامات ترتفع بأكثر من 260% عن العام الماضي

تواصل أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية على المحلات الصحية والمهنية حيث تجاوزت عدد الجولات الرقابية في الربع المنصرم 1809 جولة وبلغت في الربع الحالي قرابة 2872 جولة بارتفاع تجاوز 62% .

أوضح ذلك مدير الرقابة الشاملة ابراهيم الغنمي بأمانة عسير وأضاف قائلاً : بأن الحملات الرقابية لاتزال مستمرة وبشكل منتظم على المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمهنية بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير صالح القاضي بتكثيف الجولات اليومية ، بعد توزيع الجولات على فترتين مسائية وصباحية شملت المستودعات الغذائية والمطاعم والبقالات ومخازن الأفران والبسطات العشوائية وأسفرت الحملات الرقابية على مصادرة كميات تالفة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام أومجهولة المصدر .

واستطرد قائلاً : أن الغرامات خلال الربع الرابع من العام الماضي كانت 379900 ، ووصلت للربع الأول من العام الحالي مليون وميتين وسبعين ألف ريال بارتفاع يقارب على 261% .

وأكد الغنمي ان الامانة تواصل اعمالها الرقابية على العمالة والاهتمام بالنظافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومتابعة كافة المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات الحلويات والمأكولات والتأكد على نظافة العاملين فيها وحصولهم على شهادات صحية والتأكد من نظافة المكان وعدم كشف الأغذية وذلك من خلال تكثيف أعمال الرقابة اليومية .

و اختتم الغنمي حديثه بحث المواطنين والمقيمين في حالة وجود أي مخالفة صحية أو غير ذلك الإبلاغ على الرقم الموحد للشكاوي والبلاغات 940 .

