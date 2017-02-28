 صورة قديمة تظهر تفاصيل الحرم المكي قبل 63 عاماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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صورة قديمة تظهر تفاصيل الحرم المكي قبل 63 عاماً

صورة قديمة تظهر تفاصيل الحرم المكي قبل 63 عاماً
المناطق - الرياض

يزيد عمرها عن 63 عاماً، وتبين شكل الحرم المكي المستطيل، وكذلك صحن الطواف بوضوح، فضلاً عن السيّاج الذي وضع حول الحرم وعليه باب بنو شيبة، هذا وصف الصورة التي تبدو في الأعلى للحرم المكي والتي تم التقاطها عام 1954م.

وأوضح الباحث في شؤون الحرمين الشريفين محي الدين الهاشمي أن المظلات التي وضعت حول الرواق العثماني كانت بأمر من الملك عبدالعزيز، وتظهر في الصورة لأجل التضليل على المصلين، أوقات الظهيرة.

كما تبدو المقامات الأربعة الشهيرة في الحرم الشريف قبل أن يتم توحيدها ويتم الاكتفاء بمقام ابراهيم الخليل كما يظهر في الصورة مبنى زمزم .

ويبدو صحن الطواف وقد قسم لمنطقتين؛ المنطقة التي داخل السياج والمحيطة بالكعبة المشرفة وهي المطاف القديم وقد رصفت بالصخور في هذه المنطقة كما رصفت المنطقة التي تحيط بالسياج وتقع عليها المقامات الأربع بحجارة صغيرة.

وأشار الهاشمي إلى أن مساحات رملية بقيت كما تظهر في الصورة والتي تقع بين الرواق العثماني وبداية الشريط الواقعة عليها المقامات الأربعة.

ونوه إلى أن المقامات الأربعة التي تمت إزالتها في وقتٍ سابق كانت للمذاهب الأربعة “الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية”، ليتم جمع المسلمين على إمام واحد في عهد الملك عبدالعزيز.

ويعد عام 1880م، أول عام سجل توثيقاً للحرم المكي بالصور، حيث التقطت بعض اللقطات للكعبة المشرفة وصحن الكعبة والتي بينت تفاصيل المسجد الحرام قبل نحو 137 عاماً.

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