 الصليب الأحمر: اليمن يعاني نقص حاد في احتياطي الغذاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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الصليب الأحمر: اليمن يعاني نقص حاد في احتياطي الغذاء

الصليب الأحمر: اليمن يعاني نقص حاد في احتياطي الغذاء
المناطق - اليمن

أكد مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، لدى عودته من اليمن أن احتياطيات الغذاء هناك لا تكفي إلا لمدة تتراوح من شهرين إلى أربعة أشهر، مما يقربه من شفا المجاعة مع تصاعد القتال.

ودعا روبرت مارديني – المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالصليب الأحمر – إلى رفع القيود عن الواردات وحركة السلع، وعبر عن قلقه إزاء مصير نصف مليون شخص في ميناء الحديدة مع تحرك الصراع شمالاً نحو ساحل البحر الأحمر.

وأضاف للصحافيين في جنيف أن “شريان” المساعدات التي تمر عبر ميناء الحديدة وغيره من الموانئ يوشك أن ينقطع.

وتابع: “إذا حدث ذلك، فإنه سيضيف بالطبع عبئاً ضخماً على مساحة من كبيرة من الأراضي اليمينية، يعيش فيها ملايين البشر”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالاحتياطيات هناك احتياطيات لشهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر، لا أدري. لكن هناك حاجة ملحة لإعادة التزود بالإمدادات وهذا ما يمكننا قوله”.

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