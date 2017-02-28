 إعادة تشكيل هيئة أعضاء شرف نادي نجران .. أمير نجران: أسفي على عزوف بعض رجال المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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إعادة تشكيل هيئة أعضاء شرف نادي نجران .. أمير نجران: أسفي على عزوف بعض رجال المنطقة

إعادة تشكيل هيئة أعضاء شرف نادي نجران .. أمير نجران: أسفي على عزوف بعض رجال المنطقة
المناطق - نجران

أبدى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسفه على عزوف بعض رجال الأعمال في المنطقة من دعم نادي نجران الرياضي، الذين خذلوا أبناء المنطقة، وخيبوا كل أمالهم المعلقة في ناديهم.

وقال سموه لدى لقائه بأعضاء مجلس إدارة النادي، وأبرز أعضاء الشرف والداعمين، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم “لا شك أن كل إنسان غيور في هذه المنطقة، قد أحزنه هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم المنصرم، وهو يحمل اسم المنطقة في أرقى وأعلى منافسة رياضية محلية، وهذا ما يحتم علينا اليوم الوقوف ماديًا ومعنويًا، وبجهود مخلصة وصادقة، لاستعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي، وبذل ما نستطيع من أجل ذلك”.

وأقر أعضاء الشرف الحاضرون وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، إعادة تكوين هيئة أعضاء الشرف، لتكون أكثر فاعلية وجدية، وتعود بالنفع للنادي وأبناء المنطقة، فيما ختم سموه اللقاء بتقديم دعم سخي، معربًا عن شكره لكل الداعمين الحاضرين في اللقاء، على ما قدموه للنادي من عطاء مادي ومعنوي.

من جهته، عبّر رئيس نادي نجران، مصلح آل مسلم، عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ووقوفه مع النادي، ومثمنًا لرجال الأعمال الحاضرين ما قدموه من دعم.
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