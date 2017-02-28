لجنة التدريب والتعليم الأهلي بغرفة نجران تجتمع بمدير عام الدفاع المدني بنجران

عقدت لجنة التدريب والتعليم الأهلي صباح اليوم اجتماعا مع مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران وذلك بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة بحضور مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية بالغرفة ورئيس وأعضاء اللجنة وعدد من المسئولين بإدارة الدفاع المدني بنجران.

في البداية رحب العميد غازي بن غرم الله الغامدي مدير إدارة الدفاع المندي بنجران بمساعد الأمين وأعضاء لجنة التدريب والتعليم الأهلي شاكراً لهم اهتمامهم لما يخدم الصالح العام ولتعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص , بعد ذلك عرضت اللجنة عدة محاور للنقاش, وكان أبرز ما جاء فيها النظر في تمديد فترة صلاحية الترخيص للمدارس والمعاهد الأهلية من قبل الدفاع المدني , كما اقترحت اللجنة بعمل جولات للدفاع المدني في المدارس لتأهيل أعضاء هيئة التدريس على عمليات الإطفاء وكيفية إخلاء الطلاب وعمل تجارب عملية في المنشآت التعليمية لرفع مستوى الوعي في المجتمع وحسن إدارة الكوارث في حال حدوث كارثة لا سمح الله, وقد أبدت اللجنة رغبتها باشراك ممثلين للمدراس والمعاهد الأهلية بدورات الأمن والسلامة تحت إشراف الدفاع المدني .

وقد أبدى مدير إدارة الدفاع المدني بنجران استعداده للعمل على تذليل العقبات التي طرحت من قبل اللجنة وتقديم جميع أنواع الدعم لما يخدم القطاع الخاص

وفي ختام الاجتماع قدم مساعد الأمين العام للغرفة الاستاذ عبدالله الصقري ورئيس وأعضاء اللجنة شكرهم لإدارة الدفاع المدني بنجران على حسن الاستضافة وفتح المجال لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاعات الخاصة بالمنطقة.