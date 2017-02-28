 أمير نجران يطلق برنامج “طارئ” في الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير نجران يطلق برنامج “طارئ” في الحد الجنوبي

أمير نجران يطلق برنامج “طارئ” في الحد الجنوبي
المناطق - نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، برنامج العمل الإسعافي والإغاثي والتطوعي والإنساني في الحد الجنوبي، تحت شعار (طارئ)، والذي تنظمه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وأوضح أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني أن البرنامج الذي انطلق من منطقة نجران، يهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع، من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية، وإحياء برامج عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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