 حرم سمو أمير منطقة الرياض تفتتح معرض ” حرف وتصاميم” منتصف الشهر الجاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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حرم سمو أمير منطقة الرياض تفتتح معرض ” حرف وتصاميم” منتصف الشهر الجاري

حرم سمو أمير منطقة الرياض تفتتح معرض ” حرف وتصاميم” منتصف الشهر الجاري
المناطق - الرياض
تفتتح حرم سمو أمير منطقة الرياض  سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود يوم الأحد ١٣ جمادى الآخر1438 هـ  الموافق 12 مارس 2017 معرض ” حرف وتصاميم “، وذلك في فندق كمبينسكي بالرياض .
     ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جذب المستثمرات الخليجيات في قطاعات الأعمال، وعرض نوادر الإنتاج الإبداعي من منتجات الأزياء والمجوهرات والهدايا والديكور والضيافة وتعريف الزوار بالثروات الوطنية والإقليمية الخليجية، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات الحرف والتصميمات المختلفة والمتنوعة التي تهم الجميع وتحث على الإنجاز والتطور في المجتمع.
     ويعد المعرض معرضا” نسائياً متكاملا”، تسعى من خلاله المشاركات إلى إشباع رغبات المهتمين بالأعمال الفنية والإبداعية، وتشجيع الصناعة الخليجة لتنافس العالمية ، وإيصال أعمالهن إلى أكبر شريحة من المجتمع السعودي، وتطوير المنتجات الخليجة لتتوافق مع إحتياجات السوق المحلي .
     يذكر أن المعرض يستقطب أكبر وأهم الأسماء من رئدات الأعمال الخليجات، وسيشهد حضور عدد من كبار الشخصيات  النسائية السعودية والخليجية، وشخصيات ملهمة، لدعم وتسليط الضوء عليهن وعلى إبداعتهن .

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