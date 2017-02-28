أمانة تبوك تنهي استعدادتها للحالة المطرية المرتقبة

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان بأن الأمانة ووفق الخطة التي أقرتها اللجنة الرئيسية للدفاع المدني برئاسة سمو أمير المنطقة حفظه الله فقد جندت كافة آلياتها وإمكانياتها البشرية للتعامل مع تجمعات المياه بعد هطول الأمطار .. وأوضح المهندس الغبان بأنه ووفق خطة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فقد تم تقسيم المدينة إلى أربعة مناطق تغطي كافة أنحاء المدينة وتم توزيع معدات وآليات الأمانة وكوادرها البشرية عليها.

وبين المهندس الغبان بأنه تم تكليف 35 مشرفاً و250 عاملاً موزعين على المناطق الأربعة لمتابعة أعمال إنهاء تجمعات مياه الأمطار.ومباشرة البلاغات التي ترد للأمانة على هاتف الطوارئ940 بشأن تجمعات مياه الأمطار.

وفي شأن متصل قال المهندس الغبان بأنه وخلال الفترة الماضية فقد تم القيام بصيانة مايزيد على 47 ألف متر طولي من شبكات التصريف السطحي في عدد من أحياء المدينة كما تمت صيانة وتنظيف مايزيد على 850 منهل ومصيدة.

وتابع المهندس الغبان حديثه بأن هذه الأعمال تأتي بالتزامن مع جهود الأمانة في مجال درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .. حيث تم إنهاء إنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار في 14 نقطة حرجة لتجمع مياه الأمطار من أصل 18 نقطة تم رصدها قبل 3 أعوام في أنحاء متفرقة من المدينة. وذلك وبناءً على الدراسة الهيدرولوجية الشاملة التي أعدتها الأمانة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والتي بينت وجود 18 نقطة حرجة لتجمع مياه الأمطار في مواقع متفرقة من المدينة .. وفور اعتماد الدراسة سعت الأمانة إلى إنهاء هذه النقاط الحرجة وفق ماهو متاح لها من اعتمادات مالية وتم الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 44 ألف متر طولي خطوط تصريف مياه رئيسية بعدد فتحات وأبعاد مختلفة .. كما تم الانتهاء من تنفيذ 33700 متر طولي خطوط فرعية بأقطار مختلفة .. حيث عالجت هذه الخطوط 14 نقطة حرجة على طريق الملك عبدالله بجانب الغرفة التجارية وبجوار مبنى فرع وزارة الخدمة المدنية وتقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق أبي بكر الصديق وغيرها من النقاط الحرجة التي تم إنهاؤها .. كما عالجت خطوط مياه الصرف التي تم تنفيذها 250 نقطة تجمع مياه متوسطة وصغيرة. وبين المهندس الغبان بأن بأن العمل جار على إنهاء النقاط الحرجة المتبقية ومن ضمنها ميدان القلم في الأحياء الجنوبية.

واختتم المهندس الغبان حديثه بأن الأمانة تعمل حالياً على تنفيذ العديد من مشاريع درء أخطار السيول وعند الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع سيكون قد تم فتح (60,000 كم طولي ) مجاري الأودية و (95,000 كم طولي ) أكتاف ترابية و (40,800 كم طولي) تكسيات خرسانية للأكتاف الترابية .

كما تم الانتهاء من فتح مجرى وادي أبو نشيفة ـ الإيثيلي ـ و جزء كبير من وادي ضبعان و خور رايس و جاري حالياً استكمال الأعمال المتبقية بوادي ضبعان و خور رايس بالإضافة لوادي البقار ومنطقة التقاء الأودية بقاع شرورة و وادي الصفا والشفا .