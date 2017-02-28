دورة عن الانعاش القلبي بمستشفى أحد رفيدة ودورة عن الصحية البيئية بقطاع الحرجة

من جهة أخرى نظم مستشفى أحد رفيدة دورة تدريبية عن الانعاش القلبي الرئوي استهدفت 40ممارسا صحيا لاطلاع الكادر الطبي بالمستشفى والمراكز الصحية باخر المستجدات في مجال التعامل مع الحالات التي تحتاج الى إنعاش قلبي.

والقى هذه الدورة الدكتور ضيف الله العمري مدير مركز التدريب بصحة عسير واشتملت الدورة على محاضرات وتدريب عملي وتقييم عملي وكتابي.

وتأتي هذه الدورة في إطار سعي الصحة بان يكون عموم الممارسين الصحيين على اطلاع والمام بكيفية عملية لإنعاش القلبي الرئوي بكافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.



