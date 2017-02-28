 دورة عن الانعاش القلبي بمستشفى أحد رفيدة ودورة عن الصحية البيئية بقطاع الحرجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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دورة عن الانعاش القلبي بمستشفى أحد رفيدة ودورة عن الصحية البيئية بقطاع الحرجة

دورة عن الانعاش القلبي بمستشفى أحد رفيدة ودورة عن الصحية البيئية بقطاع الحرجة
المناطق - عسير

في إطار التعاون القائم بين صحة المنطقة ووزارة التعليم نفذ قطاع الحرجة الصحي محاضرة عن الصحة البيئية المدرسية وذلك بمتوسطة المأمون من خلال فريق صحي القى هذه المحاضرة المشرف الوقائي والمسئول التوعية الصحية بالحرجة؛ وقد شهدت هذه المحاضرة اقبال كبير من طلاب المدرسة وتأتي اقامة مثل هذه المحاضرات ضمن إطار المحاضرات المجدولة التي سينفذها القطاع في جميع المدارس.

من جهة أخرى نظم مستشفى أحد رفيدة دورة تدريبية عن الانعاش القلبي الرئوي استهدفت 40ممارسا صحيا لاطلاع الكادر الطبي بالمستشفى والمراكز الصحية باخر المستجدات في مجال التعامل مع الحالات التي تحتاج الى إنعاش قلبي.

والقى هذه الدورة الدكتور ضيف الله العمري مدير مركز التدريب بصحة عسير واشتملت الدورة على محاضرات وتدريب عملي وتقييم عملي وكتابي.

   وتأتي هذه الدورة في إطار سعي الصحة بان يكون عموم الممارسين الصحيين على اطلاع والمام بكيفية عملية لإنعاش القلبي الرئوي بكافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة.
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