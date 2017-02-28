سياحة حائل : آليات جديدة لتطوير المواقع الأثرية والنزل البيئية في فيد التاريخية

عقد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ورشة عمل موسعة مع لجنة التنمية السياحية في مدينة فيد 100 كيلومترا شرقي حائل لبحث اليات جديدة لتطوير المواقع الاثرية في المدينة وتطوير النزل البيئية.

والتقى المهندس فيصل المدني مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل برئيس واعضاء لجنة التنمية السياحية في مدينة فيد بعد اطلاعه على المدينة التاريخية في فيد وموقع الحصن ومكتب الآثار ومركز الزوار خلال زيارته امس للمدينة.

وقال المهندس المدني تزخر مدينة فيد بمزايا كثيرة تجعلها من المواقع ذات الجذب السياحي كونها أحد المواقع الأثرية التاريخية المميزة في منطقة حائل، وذلك لما تكتنزه من مخزون أثري كبير، من أبرزها قصر خراش الأثري، والمدينة السكنية، البرك والآبار والقنوات المائية، وتعدّ من المدن التاريخية والأثرية المليئة بمشاهد العصور التاريخية القديمة، ويرتادها السياح والمهتمون بالآثار، فهي مدينة مختلفة تحمل قيمة سياحية وأثرية كبيرة.

واشار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الى انه وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبدالمحسن امير منطقة وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ونظرتهما الموحدة تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتحفيز الاستثمار في المواقع ذات الجذب السياحي واستثمار مواطن القوة التي تزخر بها.