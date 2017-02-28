اغتيال قيادي حوثي بارز على يد مجهولين في ذمار

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قيادياً بارزاً لدى جماعة أنصار الله الحوثية، بمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء).

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على يحيى موسى المتوكل، وهو قيادي حوثي ومستشار وزير الأوقاف في حكومة الحوثيين، وسط المدينة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، فقد لاذ المسلحون بالفرار في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذه العملية.

ويعد المتوكل أبرز الشخصيات السياسية والروحية للحوثيين.

ويسيطر مسلحو الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، على كامل محافظة ذمار، منذ نهاية العام 2014، بعد أسابيع فقط من سيطرتهم على العاصمة صنعاء بقوة السلاح.