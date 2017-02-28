أكاديميو جامعة صنعاء: لن نرفع الإضراب إلا بصرف مرتباتنا

جدد أساتذة جامعة صنعاء تمسكهم بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة مطالبهم وعلى رأسها صرف مرتباتهم الموقوفة منذ خمسة أشهر.

وطالب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، الهيئة الإدارية للنقابة الاستمرار في الإضراب وعدم الاستجابة لأي مساعي أو ضغوط قد تمارس عليهم من أجل رفع الإضراب قبل صرف مرتباتهم.

جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي عقد صباح اليوم في كلية التجارة والاقتصاد، بقاعة الشهيد الدكتور عبد العزيز السقاف، لمناقشة أخر مستجدات الإضراب.

حيث تحدث الدكتور محمد الظاهري رئيس النقابة عن الجهود التي بذلتها الهيئة الإدارية مع كافة الجهات المعنية، في صنعاء وعدن.

وأكد الظاهري بأن الهيئة الإدارية اضطرت إلى اللجوء للإضراب بعد أن طرقت كل الأبواب ولم تلق أي استجابة.

وقال الظاهري طرقنا أبواب كل الجهات المعنية ذات العلاقة، واتفقنا حول التوصيف أن الراتب هو الأساس، ومع ذلك لم يأت الراتب. بل تم تخويننا في الهيئة الإدارية، وتعرض العديد من الزملاء لاعتداءات، ورفعت ضدنا عدة شكاوى من قبل رئيس الجامعة ووجهت لنا تهديدات، وكلها اتهامات كيدية.”

ووجه الظاهري انتقادا شديدا لما سماه بـ” التوأمة الصراعية أو النزاعية التي يتصف بها النظام السياسي اليمني في كل من صنعاء وعدن.”

وقال الظاهري “مشكلتنا أن الذين يتصدرون شؤوننا للأسف هم أقرب إلى قادة حرب من أن يكونوا صانعي قرارات سياسية.”

وأكد الظاهري بأنهم سيرفضون أي سياسة تجويع. مختتما حديثه بالقول: “سنرفض أي سياسة تجويع ولن نطيع، ولا يجوز ان تحاضرونا في الصبر وانتم لم تصبروا معنا، وعلينا جمعيا حاكما ومحكوم.. حركة وحزب، أن نربط على بطوننا اتقاء الجوع.”

وأكد أعضاء الهيئة الإدارية أن جهود متابعة صرف الراتب في صنعاء وعدن مستمرة، والمسألة مسألة وقت لاستكمال الإجراءات الفنية حتى يتم الصرف، وان اللجنة المكلفة بذلك تتابع عملها بشكل مستمر ومع كل الجهات والأطراف بهدف التسريع بصرفها.

ووجه الحاضرون شكرهم وتقديرهم لرئيس وأعضاء نقابة التدريس في جامعة عدن على موقفهم التضامني المشرف مع إخوانهم في جامعة صنعاء وبقية الجامعات الحكومية.

وكانت الهيئة الإدارية للنقابة قد بدأت مطلع هذا الأسبوع لقاءات تشاورية في كليات (الطب، الهندسة، التجارة)، بهدف إطلاع أعضاء الهيئة الإدارية على آخر مستجدات الإضراب ومتابعة المرتبات، وتبادل الآراء حول موضوع الإضراب ومتطلبات نجاحه.

وخرجت اللقاءات بتأكيد جميع أعضاء هيئة التدريس على قرار الإضراب والاستمرار فيه حتى تحقيق كافة مطالبهم.

واتت اللقاءات ضمن برنامج حددته الهيئة الإدارية للنقابة للقاء مع أعضائها في كليات الجامعة لتأكيد موقفها بشان الإضراب وعرض آخر المستجدات، وسيكون يوم غد الثلاثاء لقاء تشاوري مع أساتذة كلية العلوم.